Barca-Wechsel wegen Nagelsmann? Jetzt spricht Lewandowski

„Ich habe zu diesem Zeitpunkt einfach gespürt, dass ich den Spaß, die Freude am Fußball verlieren könnte, wenn ich noch länger in München bleibe“, trug Lewandowski im Gespräch mit der Sport Bild seine Sicht der Dinge auf die Wechsel-Posse im Sommer vor.

Lewy: So wird Barca wie Bayern funktionieren

„Ich war sehr lange in Deutschland und war neugierig, noch mal eine andere Sprache zu lernen und mich selbst weiterzuentwickeln“, verwies der zweimalige Weltfußballer auf einen weniger polarisierenden Grund für seinen Abschied aus München.

Bei den Katalanen solle Lewandowski in erster Linie als Führungsfigur fungieren und der europäisch kriselnden Blaugrana eine neue Mentalität verleihen.

Seinen Wechsel von Bayern zum FC Barcelona will Lewandowski nicht als Rückschritt verstanden wissen – und das trotz des Weiterkommens seines Ex-Klubs in der Champions League gegen PSG und dem gleichzeitigen Barca-Aus in der Europa League gegen Manchester United.