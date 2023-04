Basler knöpft sich Bayern-Bosse vor: "Hoeneß hätte uns allen den Kopf abgerissen"

„Ich glaube, dass Oliver Kahn und auch Brazzo ( Hasan Salihamidzic, Anm. d. Red. ) für deren Job beim FC Bayern nicht prädestiniert genug sind. Sie haben für mich keine Ausstrahlung auf dieser Position. Sie machen zu viele Fehler. Uli Hoeneß wäre, wenn wir gegen Manchester City so gespielt hätten und dann drei Tage später gegen Hoffenheim so gespielt hätten, in die Kabine gegangen, er hätte uns allen den Kopf abgerissen“, teilte Basler aus - und bemängelte die Passivität der Bosse.

Basler: Unruhe beim FC Bayern nach Trainerwechsel

Auch deshalb glaube der Ex-Nationalspieler an ein krachendes Aus in der Champions League gegen Manchester City, wie er erklärte. „Ich glaube überhaupt nicht dran, dass sie weiterkommen. Ich glaube, dass man nochmal den Arsch versohlt kriegt. (...). Im Moment funktioniert in dieser Mannschaft gar nichts. Und ich glaube, es gibt noch mal eine schöne Klatsche am Mittwoch, was sehr schade wäre.“