Bayern patzt nach Mané-Skandal gegen Hoffenheim - aber Dusel durch BVB-Drama

Der FC Bayern hat nach Mané-Skandal , ManCity-Klatsche und Pokal-Aus in der Bundesliga gepatzt - seinen Vorsprung an der Tabellenspitze aber dank eines BVB-Patzers gehalten.

Bayern: Pavard sorgt für Bundesliga-Rekord

In einer ersten Hälfte, in der sich Bayern schwer tat, sorgte wieder einmal ein Verteidiger für das 1:0: Benjamin Pavard durfte unter gütiger Hoffenheimer Mithilfe einen Schuss von Kingsley Coman am Fünfer stoppen und im Tor versenken (17.). Schon den Siegtreffer gegen Freiburg (1:0) hatte mit Matthijs de Ligt ein Abwehrspieler erzielt.