Bayern-Einzelkritik gegen BVB: Note 1 für Abwehr-Star!

„Weltklasse“: Upamecano ragt bei Bayern heraus

DAYOT UPAMECANO: Besorgte mit seinem langen Ball in der 13. Minute, an dem Kobel kläglich vorbeihaute, den Führungstreffer. Trieb zudem von hinten immer wieder stark das Spiel an und verteidigte alles weg, was ihm in die Quere kam. Weltklasse! SPORT1-Note: 1