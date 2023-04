Bundesliga: Machtdemonstration! Bayern überrollt den BVB

Machtdemonstration im Bundesliga-Topspiel!

Der FC Bayern hat in wichtigen Spielen gegen Borussia Dortmund einmal mehr seine ganze Klasse gezeigt und die Tabellenspitze zurückerobert. Der Rekordmeister siegte im hochbrisanten Spitzenspiel mit 4:2 (3:0) gegen den BVB und bescherte Neu-Trainer Thomas Tuchel einen gelungenen Einstand. Es war der neunte Bundesliga-Heimspielsieg gegen die Schwarz-Gelben in Folge - gegen keine andere Mannschaft hat der FCB solch eine Siegesserie in der Liga.

Nach der 1:2-Niederlage des FC Bayern in Leverkusen reiste der BVB als Tabellenführer nach München. Den Status des Ligaprimus verloren die Schwarz-Gelben allerdings schon nach 13 Minuten - unter tatkräftiger Mithilfe von Gregor Kobel.

Kobel-Fauxpas leitet Bayern-Sieg ein

Der Schweizer Keeper der Westfalen eilte nach einem langen Zuspiel von Dayot Upamecano aus seinem Kasten, um den Ball vor Leroy Sané zu klären. Dabei schlug er allerdings am Ball vorbei und musste mit ansehen, wie Sané den Ball des französischen Innenverteidigers ins Tor trudeln ließ.

„Keine Ahnung, wie der Ball da durchgerutscht ist. Es ist eine schöne Scheiße gewesen, so ehrlich muss man sein“, gab Kobel am Sky-Mikrofon zu. „Es gibt einfach Scheiß-Tage, heute war so einer. Das Tor geht natürlich ganz klar auf mich, das tut sehr weh.“

Nur sechs Minuten später rollte der Bayern-Express erneut über die Schwarz-Gelben, Thomas Müller beförderte eine von Matthijs de Ligt verlängerte Ecke mit dem Oberschenkel ins Dortmunder Gehäuse (18.). (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Das Münchner Urgestein sorgte wenig später bereits für die Vorentscheidung. Einen Sané-Fernschuss konnte Kobel nur vor die Füße von Müller abklatschen lassen, der auf 3:0 erhöhte (23.). Tuchel sah so bereits nach 23 Minuten drei Tore seines neuen Teams, so schnell wie es kein anderer neuer Bayern-Trainer zuvor je erlebt hatte. In der Folge beruhigte sich das Spiel etwas, ehe es mit der komfortablen Führung in die Kabinen ging.

Die Bayern-Woche“, der SPORT1 Podcast zum FC Bayern München!

Coman trifft sehenswert

Auch nach der Pause blieb der FC Bayern am Drücker und kam nach einem Sané-Traumpass auf Kingsley Coman zum 4:0 (50.). Auch Eric Maxim Choupo-Moting traf sehenswert, allerdings aus einer Abseitsposition. Der Kameruner vergab wenige Minuten später erneut die nächste Chance auf sein Tor, scheiterte nach feinem Müller-Zuspiel an Kobel (63.).

Nach einem Foulspiel vom eingewechselten Serge Gnabry an Jude Bellingham kam der BVB allerdings noch zum Ehrentreffer von Emre Can, der Yann Sommer beim Strafstoß keine Chance ließ (72.). In der 90. Minute verkürzte Dortmund durch Donyell Malen noch einmal, der Niederländer traf nach schönem Doppelpass mit Guerreiro zum 2:4-Endstand.