Bayern-Star Gravenberch wird deutlich: "Das muss sich nächste Saison ändern"

Wie der Niederländer in einem Interview mit Voetbal International erklärte, poche er auf mehr Spielzeit in München.

„Ein Jahr Training und spielen auf höchstem Niveau ist schön und lehrreich. Wenn ich allerdings spiele, dann hauptsächlich im Training. Das muss sich in der nächsten Saison ändern, dann möchte ich wirklich wieder wöchentlich spielen. Ich habe noch nicht mit der Vereinsführung gesprochen, also warte ich ab, was passiert. Aber es ist klar, dass diese Rolle nicht meinen Vorstellungen entspricht“, stellte der 20-Jährige klar.