"Wenn ich keine Chancen bekomme ..." - Bayern-Profi Gravenberch lässt aufhorchen

„Diese Kritik lässt mich kalt. Jeder hat eine Meinung dazu, aber wenn ich ehrlich bin, mich interessiert das nicht“, erklärte der niederländische Mittelfeldspieler dem Portal Ajax Showtime . „Ich bereue meine Wahl überhaupt nicht“, fügte Gravenberch an.

Auch gab der 20-Jährige zu verstehen, zeitlich keineswegs getrieben zu sein - zumindest vorerst nicht: „Als Spieler wird man durch solche Erfahrungen besser. Ich bin noch sehr jung und froh, dass ich so etwas jetzt erlebe anstatt später in meiner Karriere zum ersten Mal.“

Er fühle sich „mental stark“ und „mache in dieser Situation noch mehr Fortschritte. Ich versuche, diese Erfahrung in etwas Positives umzuwandeln, ich bleibe stark.“

Gravenberch über Bayern: „Nicht so gelaufen wie erwartet“

Gravenberch ließ aber auch durchblicken, nach seinem Transfer im Sommer 2022 auf mehr Spielzeit spekuliert zu haben: „Ich hatte auf jeden Fall gehofft und auch erwartet, dass ich beim FC Bayern mehr spielen würde. Bisher ist es nicht so gelaufen wie erwartet. Für mich ist das schade, aber ich komme damit gut zurecht.“

Nach dem Trainer-Wechsel von Julian Nagelsmann auf Thomas Tuchel glaubt der Youngster, der in München wettbewerbsübergreifend erst viermal in der Startelf stand, an seine neue Chance.