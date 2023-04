Bayern-Wechsel? Krösche spricht über Kolo Muani - "Nicht der einzige Verein"

Randal Kolo Muani , der in dieser Bundesliga -Saison bereits 13 Tore erzielt und zwölf Vorlagen verbucht hat, stünde dem deutschen Rekordmeister angesichts dessen Krise wie auch zuletzt beim 1:3 im Titelkampf beim 1. FSV Mainz 05 gut zu Gesicht.

„Wir hatten von den Bayern keinen Kontakt zu Kolo Muani – aber es ist normal, dass ein Verein wie die Bayern Randal in Betracht zieht“, sagte Sportvorstand Markus Krösche im Sky -Interview.

Ähnlich hatte sich der SGE-Lenker unlängst auch bei SPORT1 geäußert: „Grundsätzlich haben wir keine Absicht, Randal nach nur einem Jahr bei uns in diesem Sommer abzugeben. Eine weitere Saison bei uns würde ihm guttun.“

Bayern? Kolo Muani hofft auf Angebot

Die Qualitäten eines Kolo Muanis hätten auch die Bayern gern, nachdem die Münchner den Abgang von Robert Lewandowsi im vergangenen Sommer nach wie vor nicht kompensiert haben, die Defizite mit dem Aus im DFB-Pokal und in der Champions League nur allzu deutlich wurde.

Herbert Hainer kündigte bereits eine Transferoffensive zur neuen Saison an: „Das war sicherlich offensichtlich, dass wir einfach im Moment zu wenig Tore machen, dass wir den Stürmer, der dann die Dinger vorne reinhaut, nicht haben“, so der FCB-Präsident nach dem vorzeitigen Scheitern in der Königsklasse gegen Manchester City.