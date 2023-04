Bundesliga: Borussia Dortmund – 1. FC Union Berlin, 2:1 (1:0)

Donyell Malen brachte sein Team in der 28. Minute nach vorn. Komfortabel war die Pausenführung des BVB nicht, aber immerhin ging der Gastgeber mit einem Tor Vorsprung in die Umkleidekabinen. Kevin Behrens besorgte vor 81.365 Zuschauern das 1:1 für den 1. FC Union Berlin. Wenig später kamen Jamie Leweling und Paul Seguin per Doppelwechsel für Behrens und Morten Thorsby auf Seiten des Gasts ins Match (62.). Mit Malen und Sebastien Haller nahm Edin Terzic in der 74. Minute gleich zwei Spieler aus der Startformation vom Feld. Ersetzt wurden sie von Marco Reus und Youssoufa Moukoko. Dass Dortmund in der Schlussphase auf den Sieg hoffte, war das Verdienst von Moukoko, der in der 79. Minute zur Stelle war. Urs Fischer wollte Union zu einem Ruck bewegen und so sollten Milos Pantovic und Jordan Siebatcheu eingewechselt für Robin Knoche und Janik Haberer neue Impulse setzen (84.). Als der Unparteiische Schlager (Hügelsheim) die Partie abpfiff, reklamierte Borussia Dortmund schließlich einen 2:1-Heimsieg für sich.