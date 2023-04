Bundesliga: "Eier, wir brauchen Eier! - Fan-Takeaways zum 28. Spieltag

Auf Instagram haben wir euch einmal mehr nach euren Takeaways gefragt und euch mit einer eigenen Erkenntnis schonmal Zündstoff für Debatten in den Kommentaren geliefert.

Wenn du hier klickst, siehst du Instagram-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der

Wenn du hier klickst, siehst du Instagram-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Instagram dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier .

SPORT1 -User „_max.bar_“: „Bremen und FCA rutschen noch in den Abstiegskampf.“

Der FC Augsburg und der SV Werder Bremen mussten am Wochenende Niederlagen hinnehmen. Während die Bremer noch immer acht Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz haben, schrumpft der Vorsprung der Fuggerstädter durch den Punktgewinn der Stuttgarter auf fünf Zähler.

Für die Hoffenheimer war der Punkt in München nach drei Siegen in Folge ein erneuter Schritt in die richtige Richtung. Falls die verbesserten Leistungen über die Saison hinaus beibehalten werden können, steht zumindest einer sorgenfreien Saison im Mittelfeld nichts im Weg.