Bundesliga: Hertha zieht die Reißleine! Schwarz muss nach SPORT1-Informationen gehen, Dardai übernimmt

Nach SPORT1 -Informationen saßen Hertha-Boss Thomas Herrich, Sportdirektor Benjamin Weber und Andreas „Zecke“ Neuendorf, Leiter Lizenzbereich, am Samstagabend bei Dardai zu Hause zusammen und haben gemeinsam die Entscheidung gefällt, dass der Ungar den Klub vor dem Abstieg retten soll.

Dardai unternimmt dritten Anlauf

Für Dardai wäre es bereits der dritte Anlauf als Cheftrainer des Hauptstadtklubs, schon von 2015 bis 2019 und 2021 war er hauptverantwortlich. Dardai ist ein Hertha-Urgestein, der 47-Jährige ist seit 1997 im Klub, mit Ausnahme eines kleinen Intermezzos als ungarischer Nationaltrainer. Insgesamt saß Dardai bereits in 203 Pflichtspielen als Cheftrainer auf der Hertha-Bank.

Die Berliner reagierten damit auf die bedrohliche Situation beim Hauptstadtklub. In den vergangenen sechs Spielen blieb Hertha in der Bundesliga sieglos, holte dabei nur zwei Punkte. Durch die Klatsche auf Schalke ist Hertha auf Platz 18 abgerutscht, der Rückstand auf das rettende Ufer könnte an diesem Wochenende auf sieben Punkte anwachsen.