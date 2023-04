Bundesliga heute, Aufstellung: Tuchel baut kräftig um - Müller wieder draußen, Bayern gegen Hertha LIVE im TV

So schnell kann es gehen!

Der FC Bayern kann nur eine Woche nach dem Tiefpunkt von Mainz wieder an die Tabellenspitze springen . Weil Borussia Dortmund am Freitag gegen den VfL Bochum nicht über ein Remis hinauskam, wäre der Rekordmeister mit einem Sieg gegen Hertha BSC wieder vorne.

Bundesliga heute live: FC Bayern - Hertha BSC

Tuchel stellt im Vergleich zur Mainz-Niederlage auf vier Positionen um: Noussair Mazraoui, den Tuchel am Freitag öffentlich angezählt hatte , rückt für Josip Stanisic ins Team, Benjamin Pavard ersetzt Upamecano. Joao Cancelo rückt von der rechten auf die linke Seite und ersetzt dort den ebenfalls verletzten Alphonso Davies.

"Will nicht sagen, Brazzo ist überfordert": Kritik an Salihamidzic

Aufstellung: Müller erneut draußen, Gnabry zurück

Das Aus in der Champions League gegen Manchester City und vor allem auch die erschütternde Niederlage gegen den 1. FSV Mainz in der Vorwoche haben das Selbstverständnis in Bayern empfindlich gestört.