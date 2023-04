FC Bayern: "Will auch, dass er mehr spielt" - Tuchel zählt Mazraoui an

Bayern-Spieler „stellen sich selbst auf“

Eine versteckte Ansage an den Marokkaner, der im Sinne des 49-Jährigen Trainers offenbar zu wenig fußballerischen Einsatz zeige.

Schiri-Frust: In den Katakomben knallte es richtig!

„Ich will auch, dass er mehr spielt. Wenn er mehr spielt, heißt es, dass er der beste Rechts- oder Linksverteidiger im Kader ist. Am Ende stellen sich alle von selbst auf. Das liegt alleine an ihm. Jeder bekommt die maximale Unterstützung von uns und dann ist jeder gefordert“, wurde Tuchel deutlich.