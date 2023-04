Bundesliga: Neue Sturm-Sorgen für Tuchel?

Nach dem bitteren Aus im DFB-Pokal-Viertelfinale gegen den SC Freiburg verpasste der neue Münchner Cheftrainer seinen Spielern erstmal einen freien Tag, um am Donnerstag frisch und ausgeruht die Vorbereitung für das erneute Aufeinandertreffen mit den Breisgauern in der Bundesliga am Samstag angehen zu können.