Transfermarkt: Bayern-Wechsel? Hinweis auf Kane-Zukunft

Wo spielt Harry Kane in der kommenden Saison? Der Vertrag des Stürmers der Tottenham Hotspurs läuft 2024 aus und immer wieder wird der 29-Jährige mit einem Wechsel in Verbindung gebracht - unter anderem zum FC Bayern.

Nun hat der Engländer einen kleinen Hinweis gegeben, wohin die Reise für ihn gehen könnte. In einem Videogespräch mit dem britischen Premierminister Rishi Sunak wurde Kane darauf angesprochen, dass er möglicherweise Rekordtorschütze der Premier League wird.

Aktuell hat der 29-Jährige 204 Treffer erzielt. Alan Shearer trohnt mit 260 auf dem ersten Platz. Für Kane ist es ein Ziel, die Liste anzuführen: „Ja, das ist definitiv drin. Ich komme dem Ziel immer näher, also ist es sicher etwas, das ich erreichen möchte.“

Schließt er also ein Sommer-Wechsel außer der Premier League aus? Kane fügte relativierend hinzu: „Aber ich versuche, im Fußball nicht zu weit vorauszuschauen. In kurzer Zeit kann sich viel ändern, aber ich fühle mich fit - ich bin 29 - also habe ich hoffentlich noch viele Jahre vor mir.“