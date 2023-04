Bundesliga: SV Werder Bremen - SC Freiburg LIVE im TV, Stream und Ticker

Kann der SC Freiburg in der entscheidenden Saisonphase noch entscheidend im Kampf um die Champions-League-Plätze eingreifen?

Am 28. Spieltag empfängt das Team von der Weser die Gäste um Trainer Christian Streich (Sonntag, 15.30 Uhr). Nach der knappen Niederlage gegen die Bayern zuletzt und den zwei vorangegangenen Remis wollen die Freiburger endlich wieder einen Sieg einfahren und an die direkten Kontrahenten aus Leipzig und Berlin heranrücken.

Das Duell der beiden Bundesliga-Klubs beruht jedoch auf gegenseitigen Respektsbekundungen. So verriet Leonardo Bittencourt vor dem Aufeinandertreffen auf der vereinseigenen Homepage, was er von den Freiburgern hält: „Ein unfassbarer Verein. Was sie die letzten Jahre gemacht haben, mit dem Trainer und der Mannschaft – Hut ab.“