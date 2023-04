Bundesliga: Wirbel um Twitter-Account von Manuel Gräfe - jetzt gibt es Klarheit

Das gab der ehemalige Bundesliga-Schiedsrichter in der Nacht auf Freitag selbst bekannt. „Bin im Urlaub und habe selten Empfang, aber ein Freund erreichte mich. Alles wieder clean!“, schrieb der 49-Jährige bei Twitter.

Gräfe nutzte seinen Twitter-Account in der Vergangenheit schon häufiger, um sich kritisch zu äußern. In seinen Posts beschränkte sich der einstige Spitzen-Referee aber stets auf die Einschätzung sportlicher Themen - insbesondere der Leistungen der Schiedsrichter in der Bundesliga.