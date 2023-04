BVB: "Haben es wie Männer geklärt" - Stuttgart-Keeper über Zoff mit Moukoko

92. Minute - ein (vermeintlicher) Siegtreffer in einem wichtigen Auswärtsspiel, der den Meisterschaftskampf wieder aufleben lässt. Als Giovanni Reyna in der Nachspielzeit das 3:2 beim VfB Stuttgart erzielte, ließ BVB-Star Youssoufa Moukoko all seinen Emotionen freien Lauf.