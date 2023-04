"Das hat er nie gelernt" - Jens Lehmann kritisiert Bayern-Star Joshua Kimmich

Mit der unerwarteten 1:3-Pleite bei Mainz 05 hat sich der FC Bayern in der Bundesliga in eine missliche Lage manövriert. Die Tabellenführung ist futsch , die ohnehin schon große Krise noch größer.

Einen Tag später hat in diesem Zuge der frühere Nationaltorhüter Jens Lehman bei Bild TV klare Kritik an Bayern-Star Joshua Kimmich geübt. „Kimmich kann auf dem Platz nicht organisieren, das hat er nie gelernt“, wurde der 53-Jährige deutlich, nicht aber ohne grundsätzlich die Ausbildung in den Leistungszentren der Bundesligisten zu kritisieren.