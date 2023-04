FC Bayern: Golfball trifft Oliver Kahn - blutüberströmter Torwart wird zum Vulkan

So auch am 12. April 2000, ein Mittwochabend - ein denkwürdiger, wie sich später herausstellen sollte.

Das Geld geht in die Fan-Klubs, denn der Preis geht auch an sie. Hinterher wirkt das wie Hohn.

Emotionen kochen nach Elfmeter für Bayern hoch

Zur Pause steht es 1:1, aber kurz vor Schluss schnuppert der dezimierte Meister am Sieg, als er in der 87. Minute einen Elfmeter erhält.

Golfball streckt Oliver Kahn in Freiburg nieder

Das Wurfgeschoss kommt von der Seite und trifft ihn an der linken Schläfe. Das Blut läuft an seiner Wange herunter, Kahn bewahrt aber zunächst die Fassung.

„Titan“ Kahn rastet aus

Kahn rastet aus, Uli Hoeneß will ihn nach Leibeskräften bändigen und beruhigen, was nur so semi gelingt. Kahn brüllt und gestikuliert wild in Richtung Zuschauer, auch einige SCF-Spieler bekommen seinen Frust ab.