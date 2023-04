FC Bayern: So will Tuchel den BVB jagen! Die Bayern-PK Spiel gegen Hertha im LIVETICKER

Bei nur noch fünf zu absolvierenden Partien ein brenzliges Szenario, kann der BVB nun aus eigener Kraft den Titel gewinnen. „Wir haben es nicht mehr in der eigenen Hand und müssen jetzt 15 Punkte holen. Wir müssen zulegen. Es ist nicht zu spät, eine Reaktion zu zeigen.“

Am Sonntag um 15.30 Uhr empfangen die Münchner Schlusslicht Hertha BSC, das selbst dringend Punkte braucht. Wie will Thomas Tuchel gegen die Hauptstädter die Trendwende einleiten?

„Hertha ist unberechenbar mit dem Trainerwechsel. Deshalb haben wir einen Grund mehr, uns komplett auf uns zu fokussieren. Für uns ist aktuell nichts einfach. Die Situation ist sonnenklar.“

Mit Dayot Upamecano fällt neben Alphonso Davies der nächste Verteidiger verletzt aus. Der Franzose zog sich einen Muskelfaserriss zu.

+++ Tuchel über das Fernduell mit dem BVB +++

Die Tatsache, dass Bayern und Dortmund bis zum letzten Spieltag nicht mehr zeitgleich spielen, äußerte sich Tuchel überrascht: „Wirklich?“.

+++ Tuchel über den Schutz der Schiedsrichter +++

„Es ist eine super schwierige Aufgabe als Schiedsrichter. Ich habe großen Respekt davor. Jeder einzelne Vorfall ist einer zu viel. Wir wollen alle in einer gewaltfreien und toleranten Gesellschaft leben und Fußball spielen.“

+++ Tuchel über Mazraoui und das Leistungsprinzip +++

„Ich will auch, dass er mehr spielt. Wenn er mehr spielt, heißt es, dass er der beste Rechts- oder Linksverteidiger im Kader ist. Am Ende stellen sich alle von selbst auf. Das liegt alleine an ihm. Jeder bekommt die maximale Unterstützung von uns und dann ist jeder gefordert.

Bei Bayern München ist der Standard sehr hoch. Wenn du nur fünf Minuten Spielzeit bekommst, dann musst du in den fünf Minuten liefern. Das ist einfach der Standard in diesem Klub. Deshalb musst du immer, immer, immer Top-Leistungen bringen. Dann stellst du dich selber auf. Sich etwas zu wünschen ist die eine Sache. Dafür etwas zu tun die andere.“

+++ Tuchel über die Hertha +++

„Hertha ist unberechenbar mit dem Trainerwechsel. Deshalb haben wir einen Grund mehr, uns komplett auf uns zu fokussieren. Für uns ist aktuell nichts einfach. Die Situation ist sonnenklar. Wir müssen uns reinbeißen und das Ganze auf Augenhöhe angehen. Wir müssen liefern.“

+++ Tuchel über Mathys Tel +++

„Im Moment sind andere, die mehr Erfahrungen haben, mehr gefragt. Er hat eine gewisse Unbekümmertheit, aber bei seinen Kurzeinsätzen war es nicht so, dass er immer getroffen hat. Es muss einen klaren Weg geben in die Startelf, Schritt für Schritt.“

+++ Tuchel über den Meisterkampf +++

„Wir sind sehr ehrlich miteinander, sehr kritisch. Die Mannschaft kennt meine Meinung zu dem Mainz-Spiel. Im Sport gibt es immer die Möglichkeit, es wieder gut zu machen. Wir haben in den letzten Spielen nach Führung Punkte abgegeben. Ehrlichkeit und Offenheit ist die beste Umgangsform. Wir haben gezeigt, dass wir es können. Wir werden alles dafür tun, eine Reaktion zu zeigen. Es ist noch nicht zu spät.“

+++ Tuchel über die Transferplanung +++

„In der nächsten Woche werden wir uns mit der Thematik befassen. Aktuell sind wir noch sehr mit der täglichen Arbeit beschäftigt. Der Austausch findet aber natürlich täglich statt.“

+++ Tuchel über Yann Sommer +++

„Yann ist ein Top-Profi. Es ist super, ihn in der Kabine zu haben. Bei Bayern im Tor zu stehen ist nicht einfach, man steht immer etwas mehr im Fokus als bei anderen Vereinen. Yann hat eine Phase, in der er vielleicht etwas unglücklich spielt, in der die Dinge gegen ihn laufen. Manchmal mit ein bisschen Schuld von ihm, manchmal einfach unverschuldet.

Es gehört zum Torwartspiel dazu, dass du auch ein bisschen Spielglück hast. Das hat er im Moment nicht, aber er geht sehr gut damit um. Er hat weiter das Vertrauen von uns.“

+++ Tuchel über das Personal gegen Hertha +++

„Upa (Upamecano, Anm. d. Red.) hat sich leider gestern in einer Spielform verletzt und er hat sich einen Faserriss zugezogen. Er fällt leider circa zwei Wochen aus. Leon Goretzka hat eine Knieprellung, müsste aber fit sein. Kingsley Coman hat heute auch nicht trainiert, er hat eine Blockade, aber auch da sollte es gehen. Choupo fällt leider aus.“

+++ Tuchel über die Trainingswoche +++

„Die Stimmung ist so, wie wir es uns wünschen. Die Situation ist schwieriger, aber nicht aussichtslos. Wir müssen in allen Bereichen eine Schippe drauflegen, aber ich glaube, dass wir bereit sind.“

+++ Tuchel über Hoeneß' Besuch +++

„Er wollte mir nur kurz sagen, wer spielt am Wochenende (lacht). Nein, er wollte mir Hallo sagen, eigentlich wäre ich noch oben im Leistungszentrum gewesen, wir mussten aber viel aufbauen, er ist mir dann entgegen gekommen.“

+++ Die Pressekonferenz startet +++

Bayern-Trainer Thomas Tuchel hat auf dem Podium Platz genommen und steht den Journalisten nun Rede und Antwort.

+++ Stürmt 18-Jähriger für Bayern? +++

Eric Maxim Choupo-Moting droht ebenfalls wie in Mainz mit anhaltenden Knieproblemen auszufallen, der Kameruner verpasste das Mannschaftstraining am Donnerstag. Denkbar, dass Tuchel Mathys Tel von Beginn an aufbieten wird.

Ausfallen wird definitiv Alphonso Davies. Der Kanadier verletzte sich in Mainz am Oberschenkel. Eine Rückkehr in dieser Saison auf den Platz gilt als unwahrscheinlich.

+++ Bayern in der Rolle des Jägers +++