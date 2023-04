FC Bayern: Stürmer fit! Gute Nachrichten für vor City-Kracher

Trainer Thomas Tuchel kann sich für das Champions-League -Duell mit Manchester City Hoffnungen auf einen Einsatz von Mathys Tel machen. Der 17-Jährige kehrte am Sonntag nach seiner Verletzungspause ins Teamtraining zurück.

Wie der Rekordmeister mitteilte, nahm Tel am Spielerersatztraining nach dem 1:0-Sieg beim SC Freiburg teil. Der Stürmer hatte zuletzt mit einem Muskelfaserriss im Adduktorenbereich gefehlt. Diesen hatte er sich bei der französischen Nationalmannschaft Ende März zugezogen.

Tel verpasste sowohl das Bundesliga-Spiel gegen den BVB als auch die beiden Duelle mit den Breisgauern in Pokal und Liga.

So arbeitet Bayerns großes Trainer-Talent

Ein fitter Tel wäre für Tuchel von enormer Wichtigkeit, steht doch hinter dem Einsatz von Eric Maxim Choupo-Moting in Manchester ein Fragezeichen. Der Kameruner plagt sich mit Knieproblemen herum, verpasste deshalb auch die Partie in Freiburg am Samstag.