FC Bayern! Knall-Revanche gegen Freiburg - aber Wackler trotz de-Ligt-Traumtor

Der FC Bayern ist in der Bundesliga in die Erfolgsspur zurückgekehrt.

Bayern vergibt reihenweise Riesen-Chancen

Davies pennt - Pfosten durch Doan!

Nach einer Hereingabe von Michael Gregoritsch schaltete Alphonso Davies am zweiten Pfosten komplett ab, lief vom Ball weg - und Ritsu Doan sprintete in die flache Flanke. Sein Schuss knallte aber nur an den Pfosten, der geschlagene Yann Sommer im FCB-Tor wäre machtlos gewesen.

In der Nachspielzeit gab es dann noch einmal mächtig Ärger: Nachdem Matthijs de Ligt in Lucas Höler hineinrauschte, spielten die Bayern weiter - sehr zum Unmut des Freiburger Publikums, das Benjamin Pavard nach dessen unfairer Aktion im DFB-Pokal gnadenlos bei jedem Ballkontakt auspfiff .

Traumtor von de Ligt erlöst Bayern

VAR-Wirbel! Kein Elfer für Bayern

Als die Bayern in der Folge den Fuß etwas vom Gas nahmen, hätte es fast den Ausgleich gesetzt: Yann Sommer musste in der 70. Minute in höchster Not gegen den einschussbereiten Roland Sallai retten. Den Schuss aus kurzer Distanz klärte Bayerns Keeper irgendwie noch vor der Linie.