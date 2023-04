FC Bayern vs. BVB: Spott für Dortmund-Keeper Kobel nach Slapstick-Patzer

Was für ein Torwartfehler von Gregor Kobel!

Der in dieser Saison bisher oft stark auftretende BVB-Torhüter hat sich im Spitzenspiel beim FC Bayern einen kapitalen Schnitzer geleistet. (JETZT im LIVETICKER)

Einen völlig harmlosen Ball des Bayern-Verteidigers Dayot Upamecano aus der eigenen Hälfte wollte Kobel kurz vor dem eigenen Strafraum gegen den herannahenden Sané klären, doch trat nahezu komplett am Ball vorbei. Der Ball hoppelte so gemütlich ins Tor, während Sané ihm Geleitschutz gab.

„Keine Ahnung, wie der Ball da durchgerutscht ist. Es ist eine schöne Scheiße gewesen, so ehrlich muss man sein“, gab Kobel nach dem Spiel am Sky-Mikrofon zu. „Es gibt einfach Scheiß-Tage, heute war so einer. Das Tor geht natürlich ganz klar auf mich, das tut sehr weh.“