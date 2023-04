Frankfurt: Langfristiger Verbleib? Auch Glasner muss liefern

Das Bekenntnis lässt weiterhin Interpretationsspielraum. Glasner will seinen bis 2024 laufenden Vertrag in Frankfurt offenbar erfüllen. Aber wie steht der Klub zum Österreicher?

Frankfurt will Klarheit von Glasner

Das Angebot zu einer Verlängerung des Kontrakts bis 2026 liegt auf dem Tisch. Der Plan ist weiterhin ganz klar, mit dem in Fankreisen sehr beliebten Glasner in die kommende Spielzeit zu gehen.

Eintracht will verlängern - aber auch Glasner muss liefern

So hoch die Fähigkeiten Glasners in der Trainings- und Taktiklehre bewertet werden, so kritisch wurde nach SPORT1-Informationen auch intern der späte Einbau von Talenten und fehlende Mut betrachtet. Es ist 2023 nicht alles Gold was glänzt am Main.