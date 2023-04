FC Bayern: Tabellenführung und Hertha-Sieg - Doch Hainer verweigert Kahn-Bekenntnis

„Ansonsten analysieren wir und debattieren über die Gesamtlage. Wir besprechen das in aller Ruhe intern und sehr umsichtig, so wie man das vom FC Bayern gewöhnt ist.“

Kahn -Klartext: „Selbstverständlich bin ich noch hier!“

„Ja, wir haben eine Aufsichtsratssitzung, wie immer turnusmäßig, Ende Mai“, fügte Kahn zum Termin am 22. Mai an.

„Da werden wir zusammenkommen und werden sehr kritisch miteinander umgehen, sehr analytisch sein und uns viele, viele Fragen stellen. Es ist ja nicht so, dass wir alles gut finden, was in den letzten Monaten passiert. Es gibt sicherlich hier und da Gesprächsbedarf: Wo müssen wir uns verbessern? Aber das ist alles Zukunftsmusik.“