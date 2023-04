Kahn-Nachfolger beim FC Bayern? So plant Ex-DFL-Chef Seifert

Am 22. Mai findet die turnusmäßige Aufsichtsratssitzung des Rekordmeisters statt. Gesprochen wird dann auch über die Zukunft der Bosse Oliver Kahn (53) und Hasan Salihamidzic (46), die angesichts der sportlichen Misere (Aus im DFB-Pokal, Aus in der Champions-League, Platz zwei in der Bundesliga fünf Spieltage vor Schluss) stark in die Kritik geraten sind.