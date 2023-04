"Dann packe ich meine Sachen...": Glasner-Aussage wirft Fragen auf

Auf seinen bisherigen Stationen, so der 48-Jährige weiter, habe es keiner seiner Nachfolger „besser gemacht als ich, deshalb bin ich relativ zuversichtlich“.

Schwarze Eintracht-Serie - Glasner dennoch „zuversichtlich“

Die Eintracht konnte unter Glasner keines der letzten neun Bundesligaspiele gewinnen. Die noch im Winter als Ziel ausgerufene Qualifikation für die Königsklasse ist längst außer Reichweite, auch das Minimalziel Europapokal ist in großer Gefahr.

„Es hat nichts mit Hinhalten oder Egoismus oder Pokerei zu tun - in keinster Weise. Ich möchte einfach wissen: Wo geht die Reise der Eintracht hin? Und da gibt es das eine oder andere, was noch nicht so klar ist“, hatte Glasner diesbezüglich zuletzt erklärt.