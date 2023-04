Rose verurteilt feige Rassisten: Mal ein paar Tage wegsperren

Trainer Marco Rose von Bundesligist RB Leipzig hat die rassistischen Beleidigungen und Hass-Nachrichten gegen seinen Spieler Benjamin Henrichs in den Sozialen Netzwerken scharf verurteilt.

„Es ist gefühlt ein rechtsfreier Raum. Das muss man leider so sagen. Anonym, feige, aus dem Wohnzimmer, aus dem Schlafzimmer, aus dem Klo, keine Ahnung, wo die Kameraden auch immer sitzen und einfach Parolen loslassen“, sagte Rose am Freitag vor dem Bundesliga-Duell mit Hertha BSC am Samstag (18.30 Uhr).