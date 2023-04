DFB-Pokal: RB-Star Henrichs macht rassistische Beleidigungen publik

„Wir leben in einer Gesellschaft, wo jeder im Netz Hass und Rassismus verbreiten kann“, schrieb der 26-Jährige unter ein Video, das er unter dem Hashtag „traurige Wahrheit“ auf der Plattform TikTok veröffentlichte.

„Wir haben heute 2:0 gegen Dortmund im Pokal gewonnen und ich zeige euch jetzt einmal, wie so meine DMs (persönliche Nachrichten, d. Red.) aussehen nach so einem Sieg im Pokal. Viel Spaß“, sagte Henrichs mit ernster Miene.

Henrichs teilt Clip mit Beleidigungen

Im Anschluss teilte er in dem 41 sekündigen Clip Fotos von Mitteilungen, die ihn in den Sozialen Netzwerken nach dem Halbfinaleinzug am späten Mittwochabend erreicht hatten.