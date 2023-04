"Sind so nah dran" - BVB & Kehl glauben an Meisterschaft trotz Rückschlag

Borussia Dortmunds Sportdirektor Sebastian Kehl gibt ungeachtet des jüngsten Rückschlags in Stuttgart eine deutliche Devise für den Saisonendspurt in der Fußball- Bundesliga aus. „Wir wollen Deutscher Meister werden“, sagte Kehl im Interview mit den Ruhr Nachrichten .

„Es sind nur zwei Punkte Rückstand auf Bayern München. Wir haben noch sechs Spiele vor uns, vier davon im Signal Iduna Park. Wir sind das heimstärkste Team der Liga und jederzeit in der Lage, eine Serie zu starten“, führte Kehl aus: „Wir sind so nah dran wie zu diesem Zeitpunkt der Saison seit Jahren nicht mehr. Ich bin überzeugt, dass wir die notwendige Qualität haben.“

Die hatte der BVB am Samstag beim VfB Stuttgart vermissen lassen. In Überzahl verspielten die Dortmunder eine 2:0-Führung und gaben in der Nachspielzeit auch das spät erzielte 3:2 noch aus der Hand.