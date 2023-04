Bundesliga: BVB-Coach Terzic fassungslos - "Dachte, wir hätten schon das Dümmste erlebt"

Borussia Dortmund ist nach einer völlig verrückten Schlussphase gegen den VfB Stuttgart (3:3) folgenschwer gestolpert und hat nach 2:0-Führung einen sicher geglaubten Sieg verloren. Die Schwaben, die nach einer Gelb-Roten-Karte für Konstantinos Mavropanos (39.) in Unterzahl spielen mussten, schlugen nach dem späten Treffer von Giovanni Reyna (90.+2) tatsächlich nochmal zurück und glichen durch Silas Katompa Mvumpa (90+7.) aus.

„Wir haben als Mannschaft eine riesige Chance liegen lassen. Das ist brutal enttäuschend“, klagte BVB-Trainer Edin Terzic nach der Partie am Sky -Mikrofon.

Nach der nicht genutzten Einladung rechnete Terzic knallhart mit seinem Team ab. „Mir fällt es schwer, die Worte zu finden, warum es passiert ist“, sagte der BVB-Coach. „Das einzige, was dieses Spiel nochmal zum Kippen bringen konnte, war, dass wir die Disziplin verlieren.“

BVB-Leistung im zweiten Durchgang „unerklärlich“

Terzic habe in der Pause „klipp und klar“ angesprochen, worauf es ankommt und deutliche Worte gewählt. „Aber wie wir es dann in der 2. Halbzeit mit Leben gefüllt haben, ist unerklärlich“, wütete er.

„Wir dachten, dass wir mit der Niederlage zu Hause gegen Werder Bremen schon das Dümmste in dieser Saison erlebt hätten. Aber das hier toppt das nochmal“, erinnerte der Trainer an die Hinrunde, als die Norddeutschen nach der 89. Minute einen 0:2-Rückstand gegen BVB noch in einen eigenen Sieg verwandelt hatten.