Überraschung! Scholl reagiert auf Magath-Kommentar

Immerhin meldete sich der 52-Jährige nun in den Sozialen Medien mit einem seiner ebenfalls seltenen Kommentare.

Tuchel so schonungslos wie keiner vor ihm

Scholl reagiert auf Magath-Aussagen

Magath hatte gesagt: „Zu meiner Zeit hat der FC Bayern Spieler gekauft, wie er wollte. Ich glaube aber nicht, dass der aktuelle Kader ohne Zustimmung des Trainers so zusammengestellt wurde.“

„Deshalb war ich da nie wirklich glücklich bei Bayern. Weil es eben eine andere Arbeit ist, ob ich eine Mannschaft und Spieler entwickle oder ob ich nur Spieler bei Laune halten muss. Der beste Kader in Deutschland ist eben bei Bayern. Die Aufgabe des Trainers ist es, das zu moderieren. Offenbar hat der Trainer nicht das Fingerspitzengefühl gehabt, um so eine Mannschaft zusammenzuhalten.“

Scholl: „Felix hat recht“

Der mischte sich in die Diskussion ein in den Kommentaren und schrieb nur: „Felix hat recht.“ Auch der 52-Jährige, der zwischen 2004 und 2007 unter Magath zweieinhalb Jahr spielte, ist also der Meinung, dass es Nagelsmann nicht gelang, den bestehenden Bayern-Kader richtig zu managen.