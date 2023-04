Wie plant der FC Bayern mit Mazraoui? Beschwerde über Einsatzzeiten "Als wäre ich vergessen worden!“

„Es fühlt sich an, als wäre ich vergessen worden“, beklagte sich Noussair Mazraoui nach dem Ausscheiden des FC Bayern in der Champions League. Er sei „nicht einmal zweite oder dritte Wahl, sondern dritte oder vierte“.

Ganz falsch liegt er damit nicht. 2023 kommt Mazraoui auf lediglich 13 Einsatzminuten in allen Wettbewerben. Er fiel jedoch auch lange aufgrund einer Herzbeutelentzündung aus. Auf dem Abstellgleis an der Säbener Straße gelandet ist er deswegen aber noch lange nicht.

So plant Bayern mit Mazraoui

Mazraoui ist fester Teil der Planungen für die kommende Saison. Aber er muss, so heißt es intern, im Training erst wieder auf sein körperliches und spielerisches Level vor der Erkrankung kommen.

In der Pressekonferenz vor Bayerns Auswärtsspiel beim FSV Mainz 05 (Samstag, 15.30 Uhr im LIVETICKER) erklärte Trainer Thomas Tuchel ganz allgemein, dass er sich mehr „Dampf von der Auswechselbank“ wünsche und einige Spieler ihren Platz auf der Bank nicht einfach hinnehmen sollen.

Tuchel lobt Müllers Verhalten nach Bankplatz

Als Paradebeispiel für vorbildliches Verhalten in diesem Zusammenhang nannte er Thomas Müller, der zuletzt in den K.o.-Spielen gegen Manchester City nicht in der Startelf stand.