BVB: So denkt Terzic über Trainer-Challenge

Edin Terzic hat sich in die Riege der Unterstützer einer „Challenge“-Lösung für den Videobeweis im Fußball eingereiht.

„Ich bin dafür, dass man alles versucht, den Sport, den wir so lieben, gerechter zu machen“, sagte der Trainer von Borussia Dortmund am Freitag. „Wenn es das ist, was uns hilft, sollte man definitiv darüber nachdenken. Das würde uns Trainern gefallen.“