Bayern-Boss Hainer: So lief der Rauswurf von Oliver Kahn wirklich

„Wir haben mit Oliver Kahn dasselbe Gespräch geführt wie mit Hasan, das ist aber leider nicht so gut gelaufen, muss ich sagen. Das war sehr emotional und wir konnten uns am Ende des Tages nicht mit Oliver einigen, dass wir die Trennung einvernehmlich hinbekommen“, sagte der Präsident der Münchner auf der anberaumten Pressekonferenz in der Allianz Arena. Entsprechend habe man Kahn auch gebeten, dem Meister-Finale fernzubleiben. (Party-Protokoll: So lief Bayerns Meister-Nacht)