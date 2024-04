Kane hält Lewandowski-Rekord für möglich

Harry Kane hat die Jagd auf den Tor-Rekord in der Bundesliga noch nicht aufgegeben. „Es ist möglich, aber ich muss mich beeilen, ich muss in den nächsten Wochen ein paar Tore schießen“, sagte Kane nach seinem Doppelpack beim 2:1 (1:1) des deutschen Rekordmeisters Bayern München am Samstag gegen Eintracht Frankfurt.