Bellingham-Zukunft: Real vor Einigung mit BVB-Star - Kroos & Modric sollen bleiben

Die langgezogenen „Jude“-Rufe hallten auch am Sonntagabend wieder durch das Dortmunder Stadion. Die 81.000 BVB-Fans feierten den doppelten Torschützen Jude Bellingham beim 6:0-Kantersieg gegen Wolfsburg .

Der 19 Jahre alte Engländer, der sich nach seinen Treffern an das BVB-Logo fasste und mit beiden Händen ein Herz in Richtung Fans formte, steht bekanntlich vor einem Wechsel zu Real Madrid ( SPORT1 berichtete vergangene Woche ).

In einer neuen Folge des erfolgreichen SPORT1 -Podcast „Die Dortmund-Woche“ spricht Transfer-Experte Fabrizio Romano, der den bevorstehenden Mega-Deal vergangene Woche zusammen mit der spanischen Fachzeitung Marca vermeldete, exklusiv über den aktuellen Stand im Bellingham-Poker.

Trotz Bellingham-Transfer: Kroos und Modric sollen bleiben

„Beide Legenden werden noch ein Jahr in Madrid bleiben. Das ändert aber nichts am Plan von Real Madrid mit Bellingham. Sie wissen, dass ihm die Zukunft gehört. Modric und Kroos sind zwar ein großer Teil der Geschichte, aber nicht der Zukunft. Sie sehen Jude mit Valverde, Tchouaméni und Camavinga als Teil der Real-Zukunft. Und zwar nicht für ein, zwei oder drei Jahre, sondern für mehrere Jahre. Das ist die Idee.“

Wie auch schon SPORT1 -Chefreporter Patrick Berger in der vergangenen Woche berichtete, soll Bellingham von Real Madrid den besten Karriereplan aufgezeigt bekommen haben.

Das bestätigt auch Romano. „Er soll natürlich seine Spielzeiten bekommen und hat einen klaren Plan aufgezeigt bekommen“, erzählt der Transfer-Guru. „Sie sichern ihm das zu. Er wird nicht kommen, um auf der Bank zu sitzen. Sie wissen bei Real aber auch, dass der Konkurrenzkampf gerade in der ersten Saison hoch sein würde und er sich anpassen müsste.“

Borussia Dortmund will Mega-Ablöse für Bellingham

Nach drei Jahre bei Borussia Dortmund wird Bellingham den BVB aller Voraussicht nach im Sommer verlassen. „Real will ihn unbedingt“, erklärt Romano. „Die Einigung steht fast bevor. Jetzt wird noch mit Dortmund verhandelt. Der Deal ist noch nicht eingetütet, aber der schwierigste Part, sich mit der Spielerseite zu einigen, ist quasi erledigt.“

Podcast-Host Berger sagt: „Judes Papa und Berater Mark ist in den letzten Tagen einen entscheidenden Schritt nähergekommen in den Gesprächen mit Juni Calafat, dem Kaderplaner von Real Madrid. Die Zahlen sind auf dem Tisch, Bellingham soll in Madrid ein Riesengehalt von bis zu 18 Millionen Euro und einen Vertrag bis 2029 erhalten. Die Eckpunkte sind klar, im nächsten Schritt muss sich der BVB mit Real einigen.“