Bemerkenswertes Statement von Hummels

Mats Hummels hat seine Enttäuschung über den verpassten Meistertitel mit Borussia Dortmund in Worte gefasst - dabei aber auch den Fans gehuldigt.

Es sei „bitter, enttäuschend und traurig, dass wir es nicht geschafft haben, unseren gemeinsamen Traum wahr werden zu lassen. Mehr kann ich auch mit über einem Tag Abstand dazu noch nicht in Worte fassen“, schrieb der 34-Jährige.

Hummels schwärmt von BVB-Fans

Für die Reaktion der eigenen Anhänger fand Hummels starke Worte. „Was mir allerdings am wichtigsten ist, ist darüber zu sprechen, was nach dem Spiel passiert ist. Die Reaktion von euch im Stadion war genau das, was diesen Verein ausmacht. Klar waren erst alle enttäuscht und wussten nicht wohin mit den Emotionen. Und trotzdem blieb das Stadion beinahe komplett gefüllt und eure Anfeuerungen und Aufmunterungsversuche waren außergewöhnlich“, konstatierte der Führungsspieler des BVB.