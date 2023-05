Brisantes Vertrags-Konstrukt: Schicksalsspiel für Schalke-Star Krauß!

Für Schalke geht es am Wochenende ums nackte Überleben in der Bundesliga , für Krauß automatisch auch um seine Zukunft. Denn: Der 21 Jahre alte Mittelfeld-Star wurde vor der Saison für eine Leihgebühr von 500.000 Euro von Leipzig nach Schalke abgegeben.

Kuriose Vertragskonstellation für Schalke-Star

Und die Vertragskonstellation ist äußerst brisant: Schafft Schalke (aktuell Tabellenvorletzter ) tatsächlich noch den Klassenerhalt, greift nach SPORT1 -Informationen eine Kaufpflicht in Höhe von 3 Millionen Euro und ein Vertrag bis 2027. Krauß müsste dann also bei den Königsblauen bleiben. Geht Schalke runter, würde das Top-Talent vorerst zurück nach Leipzig gehen und automatisch ein Vertrag bis 2025 greifen.

Interessant: Krauß hat im März seinen langjährigen Berater Michael Ruhnau verlassen und sich der Top-Agentur Roof (unter anderem Kai Havertz, Serge Gnabry und Sadio Mané) angeschlossen. In der Branche oft ein Zeichen dafür, dass ein Spieler auch eine räumliche Veränderung will.

2. Liga für Krauß ausgeschlossen

Die Agentur sondiert bereits im Hintergrund den Markt. Klubs aus der Bundesliga sollen interessiert sein. Dass Krauß bei einem Abstieg mit Schalke in die 2. Liga geht, ist indes ausgeschlossen.

Der gebürtige Leipziger machte in dieser Saison 32 Spiele für die Königsblauen und erzielte dabei zwei Treffer. Seine muskulären Probleme, die er aus dem Heimspiel gegen Frankfurt (2:2) davongetragen hat, sind überwunden. Am Wochenende spielt der Ex-Nürnberger erstmals in seiner Heimat Leipzig – und dabei gleich mit seinem Schicksal!