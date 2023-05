Bundesliga: Bayern-Flop Bouna Sarr feiert Comeback nach 424 Tagen

424 Tage - so lange ist der letzte Einsatz von Bouna Sarr her!

Das Sorgenkind des FC Bayern ist zurück auf dem Rasen. Am Samstagabend in Bremen feierte der Senegalese sein Comeback für den Rekordmeister .

Gemeinsam mit seinen Teamkollegen brachte der 31 Jahre alte Außenverteidiger, der in der 88. Minute für seinen Landsmann Sadio Mané ins Spiel kam, den knappen 2:1-Sieg über die Zeit. Das Millionen-Ärgernis hatte zuletzt am 8. März 2022 auf dem Platz gestanden.

Nach bitterem Hertha-Moment: Sarr endlich zurück

Die Erlösung dürfte für Sarr nach überstandenen Knieproblemen und zuvor vielen Spielen auf der Ersatzbank riesig gewesen sein. Vor allem, weil sein Comeback schon in der Vorwoche geplant war.

Sarr als Bayern-Flop

Sarr hatte sich gemeinsam mit Mathys Tel schon an der Seitenlinie bereit gemacht, da erzielte Serge Gnabry das erlösende 1:0 in der 69. Minute. Nach dem Treffer änderte Tuchel seine Pläne kurzerhand und schickte das Duo wieder zum Warmmachen.

In Bremen kam nichts dazwischen. Bleibt abzuwarten, ob für Sarr, der im Oktober 2020 für acht Millionen Euro aus Marseille gekommen war, noch mehr Einsatzminuten im Saisonfinale abfallen.

So oder so ist Sarr einer der größten Transfer-Flops in der Geschichte des Klubs. Bayern plant längst nicht mehr mit ihm.