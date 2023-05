Bundesliga: BVB bezwingt Gladbach und kontert Bayerns Schützenfest

Mann des Spiels war Donyell Malen, der zunächst Dortmunds Führungstreffer erzielte (5.) und anschließend zwei weitere Treffer vorbereitete. Dadurch hat der Niederländer in den letzten acht Partien insgesamt zwölf Scorerpunkte gesammelt - Ligaspitze! Neben ihm reihten sich Jude Bellingham (18.), Sébastien Haller (20., 32.) und Giovanni Reyna (90.+4) in die Torschützenliste ein.

Haller trifft per Hacke

In der ersten Halbzeit ließen die Hausherren von Trainer Edin Terzic den Gästen keine Chance. Der BVB spielte sich ab der ersten Sekunde in einen Rausch und ging durch Malen früh in Führung (5.) Kurze Zeit später zog Bellingham aus rund 16 Metern ab, doch der Ball landete knapp neben dem Pfosten (13.).