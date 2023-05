Bundesliga: FC Augsburg – Borussia Dortmund (Sonntag, 17:30 Uhr)

Am Sonntag bekommt es der FCA mit Dortmund zu tun, einem Kontrahenten, der auf einer Welle des Erfolgs reitet. Augsburg erntete am letzten Spieltag nichts und ging mit 2:3 als Verlierer im Duell mit dem VfL Bochum 1848 hervor. Letzte Woche gewann der BVB gegen Borussia Mönchengladbach mit 5:2. Somit belegt Borussia Dortmund mit 67 Punkten den zweiten Tabellenplatz. Im Hinspiel hatte Dortmund die Nase vorn und feierte einen knappen 4:3-Sieg.

Beleg für das durchwachsene Heimabschneiden des FC Augsburg sind 22 Punkte aus 16 Spielen. Wer die Mannschaft von Coach Enrico Maaßen als Gegner hat, kann sich auf eine harte Partie einstellen. Schon 84 Gelbe Karten kassierte die Mannschaft in dieser Saison. Neun Siege und sieben Remis stehen 16 Pleiten in der Bilanz des Gastgebers gegenüber. In den jüngsten fünf Auftritten brachte der FCA nur einen Sieg zustande.