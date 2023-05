Bundesliga heute live: Bayer Leverkusen - Borussia M'Gladbach im TV, Stream, Ticker

Am Sonntag um 19.30 Uhr empfängt die Mannschaft von Trainer Xabi Alonso Borussia Mönchengladbach zum letzten Heimspiel in dieser Saison.

Alonso stolz auf die Fans

Am vergangenen Donnerstag ist Leverkusen gegen die AS Rom im Halbfinale der Europa League ausgeschieden. Auf der Pressekonferenz vor dem Gladbach-Spiel sagte Alonso: „Nach dem Ausscheiden waren wir traurig, aber wir wollten direkt Nähe zu den Fans such und unsere Dankbarkeit zeigen.“

Wie gegen Rom ist die BayArena auch am Sonntag ausverkauft: „Die Fans waren fantastisch. So eine Energie brauchen wir auch am Sontag wieder in der BayArena.“