Bundesliga: Kritik an Kimmich-Eckbällen! Hat Basler recht?

Als Spieler war Mario Basler bekannt für seine gefährlichen Freistöße und Eckbälle. In der Spielzeit 1994/95 holte er sich mit 20 Toren - gleichauf mit Heiko Herrlich von Borussia Mönchengladbach - die Torjägerkanone . Dabei gelang ihm ein besonderes Kunststück: Gleich dreimal versenkte er in dieser Saison den Ball mit einem direkten Eckball.

Kein Wunder also, dass der 54-Jährige, der in der Bundesliga auch drei Jahre lang für den FC Bayern München aufgelaufen ist, die aktuellen Eckballschützen besonders im Auge hat.

Joshua Kimmich weit besser als der Ligaschnitt

Selbst die vereinseigene Statistik überbieten die Münchner in dieser Saison. Seit Beginn der Datenerfassung (1992) kommen die Roten auf 5,3 Eckballtore pro Saison. Damit haben sie in dieser Spielzeit schon knapp zwei Treffer mehr erzielt.

Kimmich überflügelt Mario Basler von der Eckfahne

Insgesamt führten bereits 36 Kimmich-Ecken zu einem Tor. Dies bedeutet einen Rekord seit Datenerfassung. Damit hat er den bisherigen Bestwert von - ausgerechnet - Basler überboten. Der bereitete in seiner Bundesligazeit 32 Tore per Ecke vor.

Aber nicht nur in der reinen Zahl überflügelt Kimmich seinen Kritiker, auch im Durchschnitt steht er besser da als der zweimalige Deutsche Meister. Mit bislang 886 Ecken in der Liga führte jede 25. davon zum Tor. Bei Basler, der in seiner Karriere 1105 Ecken in der Bundesliga schlug, war nur jede 35. Hereingabe erfolgreich.