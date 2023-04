Basler poltert: "Kimmich wird komplett überbewertet" - Ex-Bayern-Star kritisiert auch Müller

Müller? „Reicht im großen Weltfußball nicht mehr“

„Wenn ein Spieler nicht die Leistung bringt, egal wie er heißt, dann kann er nicht mehr spielen. Und wenn Müller nicht gut genug ist - und das ist vielleicht in den Augen von Thomas Tuchel so - egal was er erreicht hat. Er hat viel für die Nationalmannschaft und auch für den FC Bayern erreicht. Aber ich sehe im Moment bei ihm das gleiche Problem wie bei Reus. Es reicht im großen Weltfußball nicht mehr.“

„Ich muss nur das Team und vor allem die Vorstandsebene berücksichtigen. Auch die Aussagen von Oliver Kahn am Wochenende. Das sind Aussagen, die man auch im Kindergarten loswerden kann. Es ist weder Fisch noch Fleisch. Du musst ein Anführer sein. Ich kann nur an Uli Hoeneß erinnern, der dann nach so einem Spiel in die Kabine geht und völlig die Nerven verliert und komplett ausflippt“, sagte Basler.