Bundesliga: Müller erhöht Druck auf BVB

Schon seit Jahren war der Kampf um die Meisterschaft in der Bundesliga nicht mehr so spannend wie in dieser Saison. Vor dem letzten Spieltag steht der BVB mit zwei Punkten Vorsprung vor dem Rekordmeister aus München an der Tabellenspitze. Die Meisterschaft hat der FC Bayern nicht mehr in der eigenen Hand, weswegen Thomas Müller noch einmal den Druck auf den BVB erhöhte.