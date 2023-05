Bundesliga: Neues Hertha-Beben! Präsidiums-Mitglied schmeißt hin

„Ich bin natürlich sehr enttäuscht, wenn man nach so vielen Jahren keine Resonanz mehr findet“, erklärte Pering auf SPORT1-Nachfrage. Er kritisierte zudem, dass insbesondere im Umgang mit den - zum Teil auch aus der Vergangenheit stammenden - Problemen falsche Entscheidungen getroffen würden. „Zu lange an einem erfolglosen Trainer festzuhalten, ist falsch“, kritisierte er und spielte damit auf die seiner Meinung nach zu späte Entlassung von Sandro Schwarz an.