Bundesliga: RB Leipzig ärgert die Bayern vor dem Bundesliga-Kracher mit neuem Auswärts-Trikot

RB Leipzig wird am Samstagabend im Topspiel gegen den FC Bayern München erstmals im neuen Auswärtstrikot auflaufen. Im Vorfeld der offiziellen Präsentation gab es bereits einige Hinweise auf die Farbkombination des neuen Trikots aufgrund eines einfallsreichen Konzepts seitens der Leipziger.

Die Marketingabteilung erlaubte sich vor dem anstehenden Duell eine kleine Provokation gegen den Rekordmeister. Die Werbung für das RB-Trikot hängt laut Sky populär in ganz München aus.

Der FC Bayern dürfte davon wohl wenig begeistert sein, da erst kürzlich das neue Heimtrikot vorgestellt wurde und dieses ebenso am Samstag erstmalig zum Einsatz kommt. Einige Werbeflächen in der Stadt sind jedoch von der Konkurrenz belegt.

Champions League? Bruchhagen mit bemerkenswerter These

Rose über Bayern: "Eine nicht ganz so gute Nachricht für uns"

Auf Marketingebene konnte RB Leipzig die Bayern schon mal ärgern. Gleiches soll am Samstag auf dem Rasen in der Allianz Arena gelingen. Während sich die Roten Bullen die Teilnahme an der Champions League sichern wollen, brauchen die Bayern einen Heimsieg, um im Titelkampf gegenüber Borussia Dortmund vorzulegen.