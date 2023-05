Bundesliga: RB Leipzig – FC Schalke 04 (Samstag, 15:30 Uhr)

RB will im Spiel gegen Schalke die tolle Saison mit einem Erfolg beenden. Leipzig siegte im letzten Spiel gegen den FC Bayern München mit 3:1 und liegt mit 63 Punkten weit oben in der Tabelle. Gegen Eintracht Frankfurt kam der FC Schalke 04 im letzten Match nicht über ein Remis hinaus (2:2). Man sieht sich immer zweimal im Leben, und so hat S04 gegen RB Leipzig die Möglichkeit, Wiedergutmachung für die 1:6-Hinspielniederlage zu betreiben.